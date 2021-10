El delantero argentino Mauro Icardi no sería de la partida hoy en el partido de Champions League frente al alemán Leipzig. Según pudo sabe Continental, pese a que el entrenador Mauricio Pochettino lo tenía muy en cuenta para el partido, lo barajaba como posible titular y lo concentró incluso ante las ausencias a los últimos dos entrenamientos, el atacante le solicitó no jugar porque no está bien anímicamente.

Icardi se encuentra en medio de una crisis matrimonial que se hizo pública por los posteos de su esposa, Wanda Nara, y el delantero no participó de las últimas dos prácticas del equipo parisino. El DT lo necesitaba especialmente ante el cansancio de los jugadores que fueron convocados por sus selecciones y dada la lesión confirmada de Neymar.

El diario L'Équipe de Francia ya había anunciado que la situación del delantero era difícil y que era probable que no juegue. "Actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar. Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche”, puntualizó el medio europeo. Sin embargo, hasta último momento desde el club esperaron contar con él.