Georgina Rodríguez, la esposa de la estrella portuguesa Cristinao Ronaldo y madre de su hijo, está siendo acusada hace tiempo de vivir de la fortuna de su marido, especilamente, desde que empezó a emitirse un documental sobre su vida.

Ahora, Georgina esta por dar a luz a mellizos y se sinceró mientras celebraba haber aparecido en la portada de la revista mensual de negocios Forbes España.

Hablando mientras su nuevo programa de Netflix 'I Am Georgina ', sobre su vida antes y después de conocer al delantero del Manchester United, continúa cautivando a los fanáticos de todo el mundo: "Es cierto que las cosas han ido bien por mí en los últimos años pero también he trabajado mucho y he sabido aprovechar mi tiempo y las redes sociales”.

La modelo e influencer, que ahora tiene la asombrosa cantidad de 35,6 millones de seguidores en Instagram, agregó: “A veces me llaman 'el socio de' de forma peyorativa, pero no me duele. Estoy encantado de ser compañero de Cristiano Ronaldo, estoy totalmente enamorado de él y me siento muy afortunado por ello".

Georgina dijo además que “Soy consciente de que ser su esposa me ofrece muchas oportunidades, pero he trabajado y construido lo que tengo en el banco. Estoy orgulloso de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera y he logrado un equilibrio entre mi vida profesional, personal y familiar”, concluyó.