El estudio, publicado la semana pasada en la revista científica Nature, tomó 142 hombres y mujeres, comparando sus experiencias emocionales por 75 días. “Claramente, consistentemente e inconfundiblemente, —las variaciones emocionales en ambos géneros— son más similares que diferentes”, explica la autora líder del estudio, Adriane Beltz para NBC News.

El estudio “Poca evidencia de influencias de las hormonas ováricas o sexuales sobre la variabilidad afectiva” hizo seguimiento a las emociones de hombres y mujeres al finalizar su día, por medio de una sesión de 20 minutos con una encuesta que buscaba explorar sus vivencias y reacciones durante ese día. Esto lo hicieron durante 75 días seguidos.

En el estudio se incluyeron de manera intencional a mujeres con ciclos menstruales “naturales” y mujeres que estuvieran usando diferentes tipos de anticonceptivos, para evaluar de forma “explícita” el supuesto de que las mujeres tienen más variabilidad emocional por sus ciclos hormonales. El estudio no arrojó diferencias significativas.

El Dr. Robert Blum, profesor de salud pública y pediatría en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, expresó que los hallazgos de este estudio demuestran que no hay basamento biológico para decir que las mujeres son más emocionales que los hombres, pero “aún hay evidencia de que los hombres son forzados a esconder sus emociones, mientras que a las mujeres se les permite compartirlas.”

Adriene Beltz, profesora de psicología de la Universidad de Michigan y autora líder del estudio, señala que esta investigación no habla directamente sobre los estereotipos de género, pero espera que los hallazgos permitan desmantelarlos. “Normalizar las subidas y bajadas de las emociones, tanto en hombres como mujeres, posiblemente ayude a prevenir que las experiencias de las mujeres sean desestimadas y que los hombres se puedan expresar libremente.”

Los datos. El Dr. Robert Blum señala que en el estudio de la Unicef del que formó parte varios niños manifestaron que les decían que no debían llorar. Esto es particularmente alarmante cuando se considera que se estima que el suicidio es la segunda causa de muerte principal entre adolescentes entre los 15 y 19 años.

De las 51.5 millones de personas en Estados Unidos que presentan algún trastorno mental, los latinos son el tercer grupo racial con mayor incidencia, representando el 18% de esta población.

El índice de mortalidad a causa de suicidios entre adultos latinos es mayor en hombres (16 hombres latinos de cada 100 mil) en comparación con las mujeres latinas (4.1 mujeres latinas de cada 100 mil) -considerando el rango de edad entre los 19 y 24 años-.