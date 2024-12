Un estudio colaborativo descubrió evidencia de cerveza de arroz de hace unos 10,000 años en Shangshan, Zhejiang, proporcionando conocimientos más precisos sobre los orígenes de la elaboración de bebidas alcohólicas en el este de Asia. El análisis de la cerámica mostró que el arroz era un recurso alimenticio básico y se usaba para producir cerámica.

La presencia de fitolitos de arroz domesticado y gran cantidad de hongos asociados a la fermentación indica la producción de bebidas alcohólicas de arroz vinculada a la domesticación del arroz y al clima cálido del Holoceno temprano.

El equipo de investigación identificó concentración de mohos Monascus y levaduras en las vasijas, sugiriendo el uso deliberado para fermentación del alcohol. El estudio reveló que dichas bebidas podrían haber tenido un rol ceremonial, siendo una fuerza detrás del uso extendido del arroz en la China neolítica.

Estos hallazgos proporcionan información sobre la interacción entre la domesticación del arroz, la producción de alcohol y la cohesión social en el Holoceno temprano.

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, el Instituto de Geología y Geofísica (IGG) de la Academia de Ciencias de China y el Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Zhejiang (ICRA) en China. Fue publicado en el último número de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).