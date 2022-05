De todos los misterios de la antigua Roma, el silfio es uno de los más intrigantes. Los romanos amaban la hierba tanto como amamos el chocolate. Usaron el silfio como perfume, como medicina, como afrodisíaco y lo convirtieron en un condimento, llamado láser, que vertían en casi todos los platos. Era tan valioso que Julio César escondió más de media tonelada en su tesoro.

Sin embargo, se extinguió menos de un siglo después, en la época de Nerón, y durante casi 2000 años la gente se ha preguntado cuál es la causa.

Los investigadores ahora creen que fue la primera víctima del cambio climático provocado por el hombre, y advierten que debemos prestar atención a la lección del silfio o arriesgarnos a perder plantas que son la base de muchos sabores modernos.

Paul Pollaro y Paul Robertson de la Universidad de New Hampshire dicen que su investigación, publicada en Frontiers in Conservation Science , muestra que el crecimiento urbano y la deforestación que lo acompaña cambiaron el microclima local donde creció el silfio.

“A menudo verás la narrativa de que [se extinguió] debido a una combinación de sobreexplotación y pastoreo excesivo: a las ovejas les gustaba mucho y hacía que la carne fuera más valiosa”, dijo Pollaro. "Nuestro argumento es que, independientemente de cuánto se cosechó, si el clima cambiaba, el silfio se extinguiría de todos modos".

Se cree que Silphium es una especie de Ferula cuyas contrapartes modernas incluyen hinojo y asafétida, una especia que se usa a menudo en la cocina india. Era un arbusto que crecía silvestre solo en una franja de tierra de 30 millas de ancho y 125 millas de largo en Cyrenaica, en lo que ahora es Libia.

Los antiguos griegos, que colonizaron el territorio del norte de África alrededor del año 630 a. C., intentaron y fracasaron durante siglos en cultivar silfio. “Hablaron sobre las frustraciones de tratar de trasplantarlo: '¿por qué no crece esta estúpida planta de silfio?'”, dijo Robertson. “Tenía estos requisitos microclimáticos y no podían resolverlo”.

Los administradores en Cyrene ordenaron límites sobre la cantidad de silfio que se podía recolectar y cercaron las áreas donde crecía, dijo Pollaro. “Hay evidencia de que sabían que estaba disminuyendo y trataron de preservar la planta. Pero todas estas tácticas fueron finalmente irrelevantes, porque habían cambiado el microclima”.

Silphium creció a lo largo del lado más seco, frente al mar, de la meseta Jebel al-Akhdar de Libia, una región fértil y boscosa. Después de la cosecha, se exportaba a Roma y más allá.

“Es difícil exagerar lo importante que era el silfio porque los romanos en particular estaban absolutamente obsesionados con él”, dijo Pollaro. “Ellos acuñaron monedas en la antigua Libia que tenían silfio en el anverso de la moneda y el dios o la cara del emperador en el reverso”.

Herodoto, Teofrasto y Plinio el Viejo escribieron extensamente sobre la planta y el láser. Plinio lo ensalzó como una cura para las mordeduras de perro, el veneno de serpiente y las hemorroides. Podía usarse como anticonceptivo y la planta en sí era un vegetal preciado.

Los niños caminan en Apolonia, cerca de la antigua ciudad griega y romana de Cirene, en Libia. Apolonia sirvió como puerto para la exportación de silfio. Fotografía: Amr Dalsh/Reuters

Las exportaciones trajeron riqueza, lo que significó expansión. Los griegos y los romanos, que tomaron el control de Cirenaica alrededor del año 90 a. C., talaron los bosques de la meseta para construir casas mejores y más grandes y para despejar la tierra para cultivos para la creciente población.

La deforestación cambió los patrones de lluvia, provocando una mayor erosión en las laderas donde creció el silfio, lo que Pollaro dijo fue confirmado por las excavaciones en la cueva Haua Fteah cerca de Bengasi. El microclima de Silphium se arruinó y desapareció con bastante rapidez.

“En cierto modo, el valor del silfio fue la causa de su propio declive”, dijo Pollaro. “Sin el silfio, la economía de Cirene no habría crecido tanto”.

El cambio climático moderno está teniendo un impacto similar. La asafétida, una savia extraída de una hierba que crece de forma silvestre en partes de Afganistán y los países vecinos, se usa mucho en la India. Pero su huella se está reduciendo debido a los cambios en el clima local.

La profesora Monique Simmonds de Kew Gardens dijo que el café, las zanahorias y el arroz estaban en riesgo similar. “Dependemos de entre 10 y 12 especies para la mayoría de nuestros alimentos”, dijo. Kew estaba recolectando semillas de especies silvestres para su banco de semillas del milenio y esta diversidad era crucial, ya que las variedades modernas podrían resultar vulnerables a los cambios climáticos de maneras que no podían preverse.

“Si no investigamos y recolectamos especies silvestres, no tendremos las reservas de material genético en los bancos para hacer cruces en el futuro”, agregó Simmonds.