BBC Mundo. Vladimir Putin, el líder ruso que con su invasión de Ucrania sumió a Europa en una nueva guerra, acaba de cumplir 70 años. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los ojos están puestos en las elecciones legislativas que en noviembre medirán el poder de otros dos septuagenarios: el presidente demócrata Joe Biden (que tiene 79) y su principal rival, el expresidente republicano Donald Trump (76).

Y, más al sur del continente, se espera que a fin de mes el país más grande de América Latina, Brasil, se defina entre la derecha y la izquierda, con el balotaje entre el actual mandatario Jair Bolsonaro (de 67), y su oponente del Partido de los Trabajadores, el exmandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva (de 76).

Pero, aunque es habitual que los líderes de países acumulen muchas décadas de vida y experiencia, en los últimos años han empezado a aparecer políticos muchos más jóvenes, que están cambiando el paradigma tradicional.

En 2021, Chile eligió al presidente más joven del mundo, Gabriel Boric, quien en ese momento tenía 35 años. Boric es un año mayor que la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, elegida en 2019 cuando tenía 34.

Una de las líderes más populares del mundo es Jacinda Ardern, que tenía 37 cuando fue elegida primera ministra de Nueva Zelanda en 2017. Y Emmanuel Macron era apenas dos años mayor cuando se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia, el mismo año.

Pero a la hora de elegir representantes jóvenes, el país en lo más alto del podio es Noruega. Según los últimos datos de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) -una organización que engloba a 178 parlamentos del mundo- este país escandinavo tiene la mayor proporción de jóvenes políticos del mundo. El 13,6% de los legisladores noruegos tienen menos de 30 años, la cifra más alta del mundo. Y casi el 45% tiene menos de 45 años. El promedio total del parlamento es de 46 años.

En contraste, en la cámara alta británica (House of Lords) no hay menores de 30, menos del 2% son menores de 45 años y el promedio de edad es de 70. Tampoco en el Senado de EE.UU. hay menores de 30. Solo el 4% tiene menos de 45 años, y el promedio de edad es 64.

Aunque en muchos países se considera que la sabiduría y experiencia que vienen con la edad son factores clave para el buen liderazgo político, hay quienes creen que los líderes de mayor edad no son representativos de las poblaciones a las que gobiernan.

Según la ONG Our World in Data, solo un 10% de la población mundial hoy tiene más de 65 años, mientras que la edad promedio global es de 30 años. "La experiencia que uno vive informa las prioridades legislativas", le dijo a la BBC Amanda Litman, cofundadora de Run for Something (Postúlate para algo), un grupo que apoya a candidatos progresistas menores de 40 años en EE.UU.

Litman afirma que la falta de progreso en temas que preocupan a los jóvenes, como la violencia armada y el cambio climático, han alimentado "un ciclo de cinismo" y desconexión. Por su parte, Jonny Lang, de la IPU, señaló que es crucial que los parlamentos se parezcan más a los países que representan y dijo que tener las perspectivas de los jóvenes conduce a mejores políticas.

Maren Grøthe se convirtió en la parlamentaria más joven en la historia de Noruega cuando fue elegida miembro de su asamblea nacional, el Storting, con solo 20 años en 2021. Nacida apenas unos meses antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., es una de los 23 representantes menores de 30 años que tiene el parlamento unicameral noruego. "Realmente lo disfruto. Este es un trabajo con grandes responsabilidades, y siento esas responsabilidades todos los días", le djo Grøthe a Amund Trellevik de la BBC en Oslo.