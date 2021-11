Este universo en la nube basado en realidad aumentada va a necesitar de muchos recursos, años y la colaboración de corporaciones de distintos sectores.

Crear un mundo nuevo es desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen aún y, probablemente, inspirar en el camino la generación de nuevas empresas.

Los expertos coinciden en que es poco probable que una sola compañía pueda construir y mantener el cibermundo.

Bank of America incluye el metaverso entre las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida. "El metaverso comprenderá innumerables mundos virtuales conectados entre sí y con el mundo físico", escriben los expertos en el reciente "Informe temático de Bank of America: las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida".

"Generarán una economía robusta que abarcará desde el trabajo al ocio, al tiempo que transforma industrias y mercados de larga tradición como las finanzas y la banca, las tiendas y la educación, la salud y el fitness, así como el entretenimiento para adultos", completa el informe.

"A finales de la década —en 2030—, pasaremos más tiempo en el metaverso que en la "vida real", declaró el inventor estadounidense Raymond Kurzweil, pionero en desarrollar varios avances tecnológicos, y director de ingeniería de Google desde 2012.

Sin embargo, el concepto en realidad no es nuevo. Diferentes videojuegos on line llevan desarrollado mundos virtuales desde hace décadas. No son el metaverso, pero tienen algunas ideas en común con él.