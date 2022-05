El empresario Roberto Patricelli, que asesinó a dos personas que esperaban en un semáforo de Avenida del Libertador quedó preso y fue embargado por 300 millones de pesos. Está acusado de homicidio simple por dolo eventual y lesiones agravadas y leves.

"El fiscal auxiliar Alejandro Pellicori, que actúa en flagrancia, reunió pruebas para convencer al juez de darle preventiva para que no se fugue" explicaron desde la Justicia.

El hecho suscedió el domingo pasado cuando el empresario embistió a varios autos detenidos en la Avenida del Libertador, en Palermo. Por el impacto fallecieron un pastelero de 23 años y su sobrina de 15. El conductor iba a acompañado de su hija de 13 años y su hijastra de 21.

La pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que determinó que había acelerado su camioneta BMW M3 a más de 150 kilómetros por hora. El test de alcoholemia que le realizaron reveló 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, apenas un decimal sobre el permitido legal. Según el estudio, no había consumido otras sustanicas, por lo que los especialistas no pueden explicar la aceleración.

"Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada" explicó en su momento el abogado defensor de Patricelli, Diego Olmedo.