El caso de hizo rápidamente famoso. Como muchos británicos, Tony Garnett albergó en su hogar con su esposa e hijos a una refugiada ucraniana: Sofia Karkadym, de 22 años. pero a los pocos días, ambos abandonaron el domicilio y se fueron a vivir un intenso romance.

Pero duró poco, ahora, Sofía abandonada, prepara sus maletas para volver a Ucrania. En su ultima comunicación telefónica Garnett le dijo que "no había absolutamente ninguna posibilidad" de que volvieran a ser pareja.

Según cuenta la ucraniana hubo una pelea entre ellos y el dice que la vio "clavar un cuchillo en la pared de la cocina varias veces mientras estaba borracha". De hecho, Sofia ha sido arrestada dos veces y la policía le advirtió que no contactara a Tony.

Sofía habló con Mail Online : “Es un momento muy difícil para mí porque lo amo mucho. No puedo dejarlo ir tan fácilmente y estoy perdida aquí sin amigos ni familia. Le he dicho que nunca volveré a beber y que podríamos vivir felices juntos si me diera una oportunidad más. Pero él se niega y no sé qué hacer a continuación. Puede que tenga que volver a Ucrania porque no puedo vivir así mucho tiempo. Mi familia me quiere de vuelta”, expresó, desconsolada.

Tony, de Bradford, dijo: “No soy cruel. Siento pena por ella. Pero las relaciones llegan a su fin y esta se acabó”, sentenció.