La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando que hablar, y ahora, el periodista de espectáculos español, Jordi Martín, dice tener pruebas de al menos dos infidelidades del futbolista casi retirado.

El repotero señaló: “Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”.

Fervoroso partidario de la cantante, Martín indicó que: “Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño. A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la prueba que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”, indicó.

Habrá que ver si los elementos tan promocionados, efectivamente valen la pena.