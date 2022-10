Un técnico informático y un maestro de música fueron detenidos este martes luego de descubrir que, por años, habían estado almacenando y tramitando fotos y videos de abuso sexual infantil. Sus dispositivos electrónicos fueron investigados por 16 meses y, por todo el material obtenido, podrían ir a prisión de entre cuatro a ocho años.

La investigación inició en 2021, presidida por el fiscal Lucas Moyano y la DDI Azul de la Policía Bonaerense y surgida de una alerta internacional bajo el operativo “Luz de Infancia”. Inmediatamente fueron detectados dos individuos en la ciudad de Olavarría.

Dichos sujetos son un profesor de música de 56 años y un técnico informático de 36. Los domicilios de ambos hombres fueron allanados el 9 de julio del 2021 y sus equipos electrónicos fueron incautados. Después de meses de peritaje, se descubrieron más de 5,000 elementos audiovisuales con pornografía infantil, que iba desde los tres meses de vida hasta los 18.

"A partir de ese momento empezamos el trabajo de análisis con extracción de información. Así se pudo determinar que había material de explotación sexual infantil. Los peritos médicos intervinieron y determinaron la edad probable de las víctimas, una cosa grave, con mucho impacto, donde los menores eran vulnerados” compartió Moyano.

A partir del peritaje también se averiguó que los sujetos habían estado tramitando las imágenes desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2021. El técnico Pablo Huertas (36) poseía 2,296 archivos. Según Moyano, para poder disimular su identidad, el sospechoso usaba la conexión IP de un vecino. “Es importante alertar a la población de estar atento a quién se le comparte Internet. Esta persona le arreglaba la computadora al vecino, quien sin saber ante quién estaba, le pasó la clave y él le usaba Internet”, advirtió el fiscal.

Por su parte, el profesor musical Germán Nasello (56), desde 2013 hasta el allanamiento, facilitó 1.754 imágenes de sexualidad infantil. "A su vez acreditamos que tenía en su poder, con el fin de distribuirlas, más 1.600 imágenes guardadas”, señaló Moyano.

La investigación descubrió que estas transferencias fueron realizadas a través de la aplicación eMule. El delito imputado por el fiscal a los detenidos es “distribución o facilitación de representación de menores de 13 y de 18 años, dedicado a actividades sexuales explícitas o mostrando sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

Por ahora todo indica que la producción de estos elementos no es local, por lo que las víctimas no tendrían relación directa con los acusados y las imágenes no habrían sido hechas por ellos.

“Con estas imágenes están cosificando a un menor para satisfacción de terceros. Cada vez que se comparte hay un doble delito. Es un ejemplo de los tantos casos. Es importante remarcarlo porque Internet trae muchos beneficios pero también muchos problemas. La parte más cruda es la de los delitos que pueden afectar a niños. Hay que difundir esta problemática y hablar y darle herramientas a la sociedad porque esto crece año a año. Hay que evitar que sean víctimas de este tipo de casos. Una imagen que se comparte puede caer en manos perversas”, expresó Moyano.

El fiscal solicitó pericias psicológicas y psiquiátricas para ambos detenidos, y ambos quienes podrán declarar el miércoles 12 en sus respectivas indagatorias. Sin embargo, Moyano aseguró que “las pruebas en su contra son contundentes”.