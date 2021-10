Se han multiplicado en los últimos días, los especialistas que le achacan a Eugenia "la China" Suárez, padecer el llamado "síndrome de Fortunata", pero ¿que es eso?.

El “Síndrome de Fortunata” es un tipo de dependencia emocional que desarrollan muchas mujeres hacia hombres casados. Es un fenómeno social que se caracteriza por seguir un patrón de conducta determinado por una fuerte dependencia y fidelidad a ese hombre.

En la mayoría de los casos, estas mujeres presentan sentimientos, actitudes, creencias y conductas similares. Según varios estudios muestran rasgos de ansiedad, inseguridad, baja autoestima, sentimientos ambivalentes y síntomas del trastorno límite de la personalidad. Además del pensamiento recurrente sobre cuando el hombre dejará a su esposa, idealización del hombre y valor que le da, causándole pérdida de poder en la relación, explica una publicación de la ciudad de Málaga.

Según diferentes estudios psicológicos las principales características de este síndrome son:

* Sentimiento de amor intenso, incondicional y persistente hacia un hombre casado. La misma no quiere mantener relaciones con ningún otro hombre.

* Capacidad para hacer cualquier cosa que le pida ese hombre debido a su dependencia emocional.

* La vida no tiene sentido si no está el.

* Sentimientos ambivalentes hacia su mujer (odio, empatía, proximidad…)

* Fantasías optimistas para un futuro con ese hombre teniendo la falsa creencia de que su vida es junto a él, de acuerdo a la misma publicación.