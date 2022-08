Camila Homs se fue a Europa con su nuevo novio. Le llevó a sus hijos a Rodrigo de Paul, el jugador de la selección nacional, y se fue unos días para estrenar pareja en las playas españolas sobre el Mediterréneo.

Pero según dicen, no la pasó muy bien. La relación con el empresario parece ser un tanto aburrida, según reveló Estefi Berardi en Mañanísima. Según la panelista, conversó con una persona que los atendió en sus vacaciones y comentó: "Le dije '¿cómo la viste a Cami con su nuevo novio? Porque ella lo cuida mucho, tiene un perfil muy bajo el chico. Y me dice 'sinceramente, aburridos a más no poder, ni hablaban. Cuando estaban cenando, ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos ni nada'", sentenció, durísima.

Berardi agregó que: "Me está diciendo una fuente que no son muy demostrativos, no los vio muy apasionados y enganchados. Aparte, cuando recién empezás una relación, que estás súper enamorado, sos re pegote. Sino te sale al principio... A mí me resultó raro y las personas que estuvieron ahí, vieron lo mismo", explicó. Un embole.