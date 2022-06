Las relaciones tienen distintos momentos, pero podría haber indicadores de que la cosa no va más. Según revela Tracey Cox, autora y experta en relaciones, a The Sun, cuando se trata de sexo la comunicación es la piedra angular de una vida sexual vibrante.

Las "golosinas", la masturbación y la iniciación son importantes en las relaciones. Hablando con MailOnline , Tracey revela que tu vida sexual podría estar en problemas si:

El sexo se siente como una tarea

Tracey dice que es normal pensar ocasionalmente en el sexo como una tarea, o hacerlo simplemente para complacer a tu pareja. “De lo que estoy hablando aquí es diferente: se siente cansado ante la perspectiva de TODAS las sesiones de sexo”, dice ella.

"Verlo como algo para marcar en la lista de 'cosas por hacer', en lugar de una fuente de placer y conexión". Ella dice que el estrés y la falta de sueño suelen ser los dos factores que impulsan el desinterés en el sexo. “El sexo rutinario es el otro gran problema: la previsibilidad es un asesino de la lujuria”, dice la especialista.

No te masturbas

Si no te masturbas, te estás perdiendo información "crucial", dice Tracey. “Así es como aprendemos qué nos excita y qué técnica funciona para hacernos llegar al clímax”, dice ella.

“Tener orgasmos regulares nos recuerda lo bien que se siente el sexo, lo que nos hace más propensos a buscar sexo con nuestras parejas. Físicamente, los orgasmos son buenos porque aumentan el flujo sanguíneo, mejoran la circulación y la salud del corazón, reducen el estrés y promueven sentimientos de bienestar”, sentencia la experta.

La gente debería aspirar a masturbarse al menos una vez a la semana. Pero mientras que las estadísticas muestran que los hombres tienden a hacerlo 2 o 3 veces a la semana, las mujeres solo lo hacen una vez a la semana o menos.

No has descubierto lo que te gusta

¿Cómo puedes obtener lo mejor de tu pareja, cuando ni siquiera sabes lo que quieres? Tracey dice "tienes que saber lo que quieres para poder pedirlo". Una vez que usted y su pareja sepan más sobre lo que les gusta a ambos, mejor será el sexo.

La especialista explica: “Si no sabes qué técnica te conviene, qué presión y velocidad, dónde se siente mejor y cuándo te gusta, tus posibilidades de tener una vida de buen sexo son extremadamente bajas.

“Piensa en lo que te excita. ¿Ves o lees algo sexy? ¿Ejecutando una fantasía en tu cabeza? ¿Ver a tu pareja desvestirse o desnuda? ¿Qué parte del sexo disfrutas más? ¿Ser acariciado? ¿Sexo oral? ¿ Usas juguetes sexuales ? ¿Vestir y excitar a tu pareja? ¿Cómo tienes la mayoría de tus orgasmos? ¿Cuál es la forma más confiable de llegar al orgasmo? Una vez que hayas descubierto todo esto, cuéntaselo a tu pareja”.

Tu pareja es un tomador

¿Eres un dador o un tomador? Seas lo que seas, y Tracey dice que no existe el equilibrio perfecto, es posible que te sientas mal en tu vida sexual. “Si sientes que tú haces todo el trabajo durante el sexo y tu pareja simplemente se recuesta y toma, el resentimiento se instala”, dice Tracey.

Y agrega: “Si tu pareja rara vez te devuelve el favor dándote placer y es algo que quieres que haga, habla, culpar a tu pareja por ser perezoso o ser un tomador no te llevará a ninguna parte".

Tracey detalla que: “Señalando con tacto que el equilibrio es desigual, Will. ('Me encanta nuestro sexo, pero últimamente siento que soy yo quien hace todo el esfuerzo. ¿Podemos cambiar los roles y puedo recostarme y disfrutar la próxima vez?')".

Una persona siempre inicia

Si tu vida sexual está por los suelos, considera quién siempre inicia el sexo. Tracey dice: “Si el sexo no sucede a menos que usted lo sugiera, su pareja está enviando un mensaje claro: no me gusta mucho tener sexo contigo y solo lo hago para complacerte. Es por eso que iniciar relaciones sexuales con más frecuencia es una de las cosas más importantes que puede hacer para mejorar su vida sexual".

La experta agrega: “No solo hará feliz a tu pareja, ser el que diga 'Oye, ¿qué te parece?' te hace sentir más sexy y más poderosa. Cambiar la dinámica de poder de 'perseguido' a 'perseguidor' aumenta la confianza y la libido ".

No planeas golosinas sexuales

Es uno que has escuchado antes: comprar un nuevo juguete sexual, un fin de semana fuera o un nuevo conjunto de lencería. Pero, ¿con qué frecuencia lo haces? Tracey dice: “Los placeres sexuales son cosas que hacen juntos para celebrar el sexo. Conviértelo en un evento. Una forma de mostrarse mutuamente que el sexo es algo que atesoran y esperan con ansias".

La estudiosa agrega que: “Puedes ver una película o un programa de televisión con escenas de sexo que sabes que ambos disfrutarán. Prueba algo que siempre has querido. Tome un baño con una copa de champán, antes de irse a la cama para una sesión de sexo sin prisas”.

Tracey recomendó un "regalo sexual" todos los meses, o al menos cada dos meses.

Nunca te “calientas”

Sin calentarte antes del sexo, probablemente no lo disfrutarás tanto, dice Tracey. Imaginamos el “calentamiento” como el papel de nuestra pareja. Pero Tracey dice que si estás esperando, toma la iniciativa de hacerlo tú mismo, o puede que nunca suceda.

“Esto podría significar desaparecer en el baño con tu teléfono y un vibrador por un rato. Podría significar bañarse y fantasear. Haz lo que sea que te funcione para comenzar el sexo 'tibio', no 'frío'; es mucho más probable que lo disfrutes y llegues al clímax si lo haces", aconseja.

No hablas de sexo

Tracey termina con su consejo más importante. Ella dice que "es imposible tener una gran vida sexual sin una buena comunicación. Ser capaz de hablar abiertamente sobre lo que te gusta y lo que no te gusta en la cama, discutir cualquier cambio que estés experimentando y cómo te sientes con el sexo en este momento, sin vergüenza ni miedo a ser juzgado, es crucial”, dice Tracey.

A estar atentos, tu vida sexual puede estar acabada o al menos, en franco declive.