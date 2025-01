Juntos en Continental "No hay ninguna diferencia entre un diplomático y un ciudadano argentino, deben cumplir la ley" Diego Guelar explicó que, en casos como el de los diplomáticos rusos que se negaron a hacerse un test de alcoholemia, no hay ninguna diferencia con un ciudadano argentino y deben cumplir con la ley. Remarcó que para ellos habrá sanción y multa, pero no se les puede retener el auto. En otro orden, Guelar confirmó que será candidato a senador por el PRO.