Durante mucho tiempo, los egipcios sospecharon que Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, se había hecho con los tesoros antes de que se abriera oficialmente la bóveda. Pero aunque los rumores han circulado durante generaciones, ha sido difícil encontrar pruebas.

Ahora, una acusación de que Carter manejó propiedad "sin duda robada de la tumba" ha surgido en una carta inédita que le envió en 1934 un eminente académico británico dentro de su propio equipo de excavación.

Fue escrito por Sir Alan Gardiner , un destacado filólogo. Carter había contratado a Gardiner para que tradujera los jeroglíficos encontrados en la tumba de 3.300 años de antigüedad y luego le dio un " amuleto whm ", que se usaba para las ofrendas a los muertos, asegurándole que no procedía de la tumba.

Gardiner le mostró el amuleto a Rex Engelbach, el entonces director británico del Museo Egipcio de El Cairo, y se consternó cuando le dijeron que efectivamente procedía de la tumba, ya que coincidía con otros ejemplos, todos hechos del mismo molde.

Enviando una carta a Carter, adjuntó el veredicto condenatorio de Engelbach, que dice: "El amuleto de whm que me mostraste sin duda ha sido robado de la tumba de Tutankamón ".

Gardiner le dijo a Carter: “Lamento profundamente haber sido colocado en una posición tan incómoda”. Pero agregó: "Naturalmente, no le dije a Engelbach que obtuve el amuleto de ti".

Las cartas, ahora en una colección privada, se publicarán en un próximo libro de Oxford University Press, Tutankhamon and the Tomb that Changed the World.

Su autor, Bob Brier, un destacado egiptólogo de la Universidad de Long Island, le dijo al Observer que las sospechas sobre Carter ayudándose a sí mismo a buscar tesoros se han rumoreado durante mucho tiempo: "Pero ahora no hay duda al respecto".

Este año marca el centenario del descubrimiento por parte de Carter y su patrocinador financiero, Lord Carnarvon, de la tumba del niño rey, llena de tronos, carros y miles de objetos necesarios en el otro mundo. Durante la siguiente década, Carter supervisó su traslado y transporte por el Nilo hasta El Cairo para exhibirlos en el Museo Egipcio.

Algunos egiptólogos han cuestionado la afirmación de Carter de que los tesoros de la tumba habían sido saqueados en la antigüedad. En 1947, en una oscura revista científica en El Cairo, Alfred Lucas, uno de los empleados de Carter, informó que Carter abrió en secreto la puerta de la cámara funeraria él mismo, antes de volver a sellarla y cubrir la abertura.

Brier dijo: “Se sospechaba que habían irrumpido en la tumba antes de su apertura oficial, sacando artefactos, incluidas joyas, vendidos después de sus respectivas muertes. Se sabía que Carter de alguna manera tenía artículos, y la gente sospechaba que podría haberse ayudado a sí mismo, pero estas cartas son una prueba irrefutable.