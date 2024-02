El gremio La Fraternidad comenzó el paro de trenes por un plazo de 24 horas que afectará a todo el servicio ferroviario, excepto los traslados de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba, para reclamar "una recomposición" salarial "de lo que se perdió por el aumento inflacionario".

En un comunicado emitido este martes, la agrupación gremial adjudicó la responsabilidad de la medida de fuerza al Gobierno nacional, que "no convocó a las partes a la conciliación obligatoria".Más temprano, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó el paro de trenes previsto para este miércoles y dijo que la CGT debe convocar a "una nueva medida de fuerza" en rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, algo que es reclamado por "la sociedad" y "sobre todo la clase media".

"Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización", dijo Maturano esta mañana en declaraciones a Radio de la Ciudad.El dirigente sindical precisó que este miércoles "van a estar todos los servicios parados a excepción de algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos".

En este sentido, el ferroviario indicó que el gremio no reclama "ningún aumento salarial" sino "una recomposición de lo que se perdió (del poder adquisitivo) por el aumento inflacionario".