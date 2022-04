Cinthia Fernández y su ex, enfrentados por una cuantiosa deuda fiscal

Otra batalla mediática y económica se disparó entre la panelista de Momento D y el ex futbolista Matías Defederico que a su vez fue su ex marido. En este caso el motivo de la disputa es una deuda con el organismo de recaudación de impuestos provincial, ARBA, de la casa que habita la bailarina, de 600 mil pesos.

Según explicó Cinthia en el programa: "Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”, dijo indignada.

Frente a esto, Defederico respondió por redes sociales: "Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás. Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos. Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, disparó el ex futbolista.

Fernández respondió con un posteo:

La batalla, claramente, no terminó acá.