Cinthia Fernández repasó su situación patrimonial en Instagram

El debate entre Cinthia Fernández y Matías Defederico y entre sus propias familias, ya es eterno e interminable. Ahora, la madre del ex futbolista salió a atacar a la bailarina porque con su supuesto gran patrimonio, sigre tratando de “sacarle” dinero a Defederico, y Cinthia reaccionó.

¿En que consistió la reacción? Difundió completita, su situación patrimonial en Instagram, bien por bien. “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara. Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”, escribió Fernández.

Por su parte, se refirió a la casa del country donde vive con sus hijas: "Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son. Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada. Asegurando así sus derechos”, dijo Fernández.

Luego hizo referencia a la respuesta de Defederico a dicha propuesta. “¿Saben qué contestó el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esté muy bien económicamente). Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”, dijo Cinthia en referencia a Martín Baclini.