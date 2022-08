Cinthia Fernández acusó a algunas de sus seguidoras de "resentidas y envidiosas"

Cinthia Fernández no evita ninguna polémica, y donde se siente atacada, responde sin piedad. Ahora el tema fueron sus vacaciones de esquí, con sus hijas, justo cuando ya terminó el receso escolar de invierno.

Algunas usuarias de redes sociales atacaron a Fernández por haberse ido en tiempo de clases y la acusaron de atacar la educación de la menores. “¿Cómo justifica en el colegio los días perdidos de clases? Ah, capaz porque es famosa con plata le perdonan todo...”, se escribió una seguidora.

Atrás, vienieron otras: “Pero si arrancaron las clases, no entiendo. La gente ya está devuelta para que sus hijos vayan al cole” o “¿Y no empiezan las clases las nenas? ¡Hablás mucho de la educación, pero te rajás en el reinicio escolar!”, entre varios mas.

Cinthia claro, no se quedó atrás y salió a responder: "Por suerte, de casi 6 millones de personas que me siguen, hay tres bolu... nada más, es poco. Me dicen: ‘¿Y el colegio?’ Se ve que soy una pésima madre que por una semana de vacaciones, las voy a traumar y les voy a matar la educación de toda su vida”,dijo, y se preguntó: “¿Por qué no se van a cag...?”.

Luego de ello y de preocuparse por el tránsito lento de sus seguidoras, Fernández continuó: "En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y entonces soy la peor madre del mundo”, dijo irónica.

Para rematar y ya cansada de las críticas indicó: “Hago lo que puedo y ocúpense de la educación de sus hijos, todas estas manga de resentidas y envidiosas”, sentenció, iracunda.