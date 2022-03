Los mitos y la información errónea en torno al uso de anticonceptivos están desanimando a las mujeres a utilizar métodos modernos de planificación familiar, advirtió el fondo de población de la ONU, ya que las cifras muestran que casi la mitad de todos los embarazos en todo el mundo no son deseados.

Dado que se estima que más de 250 millones de mujeres no usan métodos anticonceptivos efectivos a pesar de querer evitar quedar embarazadas, el UNFPA dijo que la falta de acceso a la planificación familiar ya no era una de las principales razones por las que no se utilizaba.

En cambio, dijo, si bien el uso de anticonceptivos aumentaba en todo el mundo, era más probable que aquellas mujeres que lo evitaban deliberadamente lo hicieran por preocupaciones sobre "efectos secundarios, mitos, estigma y oposición de los demás".

Para muchas mujeres, enfatizó, tomar anticonceptivos fue complicado, con casi una cuarta parte (23%) incapaz de decir no al sexo, según cifras reportadas por primera vez en 2020. Sin embargo, para otras que pueden elegir libremente, “muchos mitos y las percepciones erróneas persisten y contribuyen a la falta de uso”, encontró la agencia de la ONU.

En una encuesta publicada en el informe anual de UNFPA el miércoles, una mujer de Ghana dijo que había oído que "los anticonceptivos engordan". Varias mujeres de diferentes países, incluido Estados Unidos, dijeron que les habían dicho que las píldoras anticonceptivas podían causar infertilidad.