Camila Homs protagonizó una escena con Nacho Lecouna y la aplaudió Anto Roccuzzo

La ex del futbolista de la Selección, Rodrigo De Paul, Camila Homs, hace tiempo da que hablar en las redes sociales, no solamente por su belleza, sino por el conflicto que mantiene con Rodrigo, que habría empezado una relación con Tini Stoessel cuando todavía no estaba decidido el destino de su pareja formal.

Viene siendo habitual que el productor Nacho Lecouna, comente los posteos de Camila en la red Instagram y ahora, han filmado juntos un corto muy sensual que también fue posteado por Homs.

Pero lo mas llamativo es que recibió un comentario de apoyo, nada menos que de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que suele no participar de los conflictos de pareja, pero que en este caso, parece haberse decidido a mostrarse cerca de Camila.