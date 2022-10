Del escándalo por la separación y los rumores de romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel a la confirmación del mismo y los rumores de ruptura, pasaron muy pocos meses. En el medio la modelo Camila Homs, ex pareja del futbolista y madre de sus hijos.

En el programa Socios del Espectáculo, le preguntaron a Homs sobre la separación de su ex de su nueva novia: “No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, trató de aclarar, aunque deslizó el “no me sorprende”.

Pero el notero insistió: "Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly, ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?", inquirió. Camila vaciló y no respondió nada: “No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder”, dijo confundida, pero sin rechazar la opción.