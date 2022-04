Camila Homs es modelo, fue la pareja de Rodrigo de Paul desde que ambos tenían 15 años y comparten dos hijos. Desde hace meses, se romerea que Rodrigo había empezando un romance con la cantante Tini Stoessel, ahora, todo eso se comfirmo.

Camila, en dipalogo con Los Ángeles de la Mañana, mostró su tristeza y dijo: "Mi relación con Rodrigo es cordial por el bien de nuestros hijos”. Pero luego de esa frase, se negó a avanzar en el tema: “Lo que quieras preguntarme personal, mío, te respondo. Pero de este tema no voy a hablar. Situación sentimental no te voy a contar. Ni lo que siento ni lo que no siento. Pero la verdad es que estoy muy bien, muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia y súper acompañada siempre por mis amigas”, eludió.

Sin embargo el día anterior había dejado un contundente mensaje en su Instagram: "nunca voy a entender a las mujeres que se meten con hombres casados y destruyen familias", escribió. Dardo para Tini.