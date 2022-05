Pese a estar viviendo en la misma ciudad, Madrid, Rodrigo De paul y Camila Homs, su ex esposa, no logran establecer una relación amigable. En las últimas horas, Camila le dio un me gusta a un posteo sobre en perdón, en clara relación a su ex.

"Para mí, la mejor disculpa es el cambio de actitud. De nada sirve pedir perdón y seguir haciendo la misma tontería", se puede visualizar en la imagen que Cami likeo en la red social Instagram.

Hace unos días, en medio del viaje de Homs a Europa, se rumoreó de una supuesta crisis entre el jugador y Tini Stoessel. De hecho, muchos especulan con que de Paul regresará con la madre de sus hijos. Pero Camila se la quiere poner difícil.