La modelo Camila Homs, recientemente separada del futbolista Rodrigo De Paul, blanquó que se encuentra nuevamente en pareja, en este caso Charly Benvenuto, un presunto empresario de 37 años, que vive en Puerto Madero, pero cuyos negocios principales estarían es España.

En declaraciones a Socios del Espectáculo, Camila puso trabas pero luego se soltó: “No voy a hablar de mi vida privada. Ya hablé un montón. Estoy bien así y espero que me respetes”, le espectó al movilero, pero luego relajó: "Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta”.

Sin embargo, desmintió que su ex haya conocido a su nuevo amor en el cumpleaños de su hijo: “Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron”, aseguró.