Bryony Cole: la experta en Sextech que analiza el sexo del futuro

Bryony Cole es la especialista en Sextech mas conocida del mundo y pasa sus días dando charlas sobre como será el Sexo del Futuro. "¡El sexo necesita un cambio de marca CULTURAL de sórdido (o en el otro extremo, desinfectado) a natural y sin vergüenza...!", dice en su cuenta de Instagram.

Cole postula que: "Creo que hay una gran oportunidad en este momento para mejorar un área de la sociedad que no ha visto innovación por parte de diversos grupos debido al estigma cultural en torno al sexo. Creo que debemos hablar sobre el futuro del sexo ahora, no solo con algunas personas sino con todos... para que no solo podamos estar preparados, sino que cada uno de nosotros pueda dar forma a su futuro", explica.

La especialista ha ingresado claro, al Metaverso, como pionera de la temática del futuro del sexo. El grupo de bienestar sexual Lovehoney del que Cole es la principal especialista en sextech ya es parte de ese nuevo mundo.

El espacio seguro virtual de Lovehoney tiene cuatro pisos y cuenta con una sex store, un centro de bienestar sexual para consejos expertos sobre sexo e intimidad, una galería de arte erótico y un club. Lo más importante es que no requiere auriculares ni gafas confusas.

Bryony comento al respecto que: “El metaverso nos permite sumergirnos en el contenido digital en lugar de sentirnos como un espectador separado. La gente, naturalmente, ve el entretenimiento como la única posibilidad para la tecnología sexual, pero también existe un gran potencial para la educación sexual, la felicidad sexual y el apoyo a la salud sexual... Además, la combinación del anonimato y la intimidad de esta plataforma permite a las personas involucrarse más en este tema. , donde tal vez no se sientan cómodos en la vida real, permitiendo que más personas se eduquen”.

Según otros futuristas como Jenna Oxwianik y Ross Dawson, autores de la investigación, de prácticas que se convertirán en la tendencia dominante: gurús sexuales robóticos, descargas de personalidades sexuales por software, shows eróticos hápticos, telepresencia física completa, piel sintética interactiva o impresión 3D de los genitales que más te gusten. Un escenario estimulante pero al mismo tiempo inquietante. El encuentro sexual real podría perder significado.

Sin embargo, incluso considerando como las redes sociales han cambiado la manera en que expresamos y sentimos la sociabilidad, las calles no se han vaciado. La gente sigue necesitando quedar y conectar con otras personas. Es un instinto inevitable. Haya movidas tecnológicas de por medio o no.