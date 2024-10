Autoridades de Radio Continental participaron de la “Cena más grande del mundo”

Un meteorito 200 veces más grande que el que mató a los dinosaurios favoreció el desarrollo de la vida Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aborda las consecuencias de la colisión ocurrida hace 3.260 millones de años. El impacto desencadenó un tsunami capaz de mezclar el océano y arrastrar escombros terrestres hacia las áreas costeras.