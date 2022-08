Alina Moine dijo que con Gallardo solo son amigos y aclaró que está sola

La pdriodista deportiva Alina Moine, habló por primera vez de su relación con el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo y recalcó que solo son amigos. "Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos”, aseguró.

En el programa Socios del Espectáculo, le preguntaron además, sobre la eventual reconcialiación del entrenador con su ex esposa, pero Alina indicó que: “De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce", solicitó.

El propio Gallardo fue el que respondió luego: "Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”, sentenció.