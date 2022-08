En medio de la crisis desatada en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi por el affaire de este último con la actriz Eugenia "China" Suárez, apareció un inesperado protagonista, Agustín Longueira, el guardaespaldas de la empresaria en un viaje que hizo a Buenos Aires, que después de algunas declaraciones demasiado amigables hacia su custodiada, fue despedido por iniciativa de Icardi.

Ahora Longueira reapareció y parece darla la razón al futbolista. “Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió, pero entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó”, aseguró el custodio en el programa radial Café Concepto.

En su momento, en su cuenta de Instagram, Longueira había recibido preguntas y entre ellas una fue: “¿Le entrás a Wanda?”, a lo que respondió: “¿Quién no?”. Eso desató la polémica y determinó el despido del custodio que ahora vuelve a escena.