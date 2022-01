Según un estudio de Universidad de Maryland tener sexo genera más células cerebrales en el hipocampo, un área relacionada con la retención de información, esto permite recordar y memorizar más cosas, así como relacionarlas entre sí y por ende, ser más inteligente.

Por su parte, en la universidad Concordia, Montereal, determinaron que cuando tenemos sexo liberamos altas dosis de oxitocina, una hormona que nos vuelve insensibles al rechazo social, es decir, nos hace sentirnos más libres de expresarnos tal como somos sin tener miedo al qué dirán.

Por otro lado, los científicos encontraron que las mujeres que tenían más sexo, o estimulaban su clítoris de forma constante, son más inteligentes que las demás. De acuerdo con un estudio publicado en el The Journal of Neuroscience, las mujeres que tienen más sexo (o que estimulan su clítoris) presentan un mayor desarrollo en ciertas zonas del cerebro, en comparación de quienes no tienen sexo de forma constante.

Según la investigación, la estimulación genital activa algunas zonas cerebrales únicas, las cuales se desarrollan con esta práctica. Para confirmar esto, los científicos estudiaron la actividad cerebral de 20 mujeres, entre los 18 y 45 años.

El clítoris de las mujeres fue estimulado mediante un objeto redondo, sobre su ropa interior, que vibraba 8 veces durante 10 segundos. Mientras esto ocurría, los científicos examinaron la respuesta de cada uno de los cerebros ante la estimulación sexual.

Se descubrió que hay “un área del cerebro activada mientras se estimula el clítoris, y que es más extensa en aquellas mujeres que tienen relaciones sexuales con más frecuencia”.