Paula Di Chello trabajó con Gerardo Romano en la novela “Se dice amor”, emitida por Telefé, entre 2005 y 2006 y según indicó, el actor, en pleno rodaje, la empujó contra la pared, la beso y le mordió el labio hasta dejarla sangrando, en una escena que no estaba pautada en el libreto.

En el programa “Mamás felices”, conducido por Andrea Chiarello, la actriz relató que: “Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estevanez. Eran los primeros capítulos. El personaje de Romano tenía una clínica trucha, oscura, y estaba envenenando a una señora millonaria, y yo era su secretaria”, dijo para poner en contexto.

La actriz continuó: "en una de las escenas, en un pasillo, sin que estuviera guionado, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde la boca y me hace sangrar. El beso, ponele, pero la mordida hasta que me salga sangre del labio... ¿Qué necesidad?”, dijo, todavía descolocada.

Luego mas relajada, dijo: “Lo tengo grabado. Y muchas veces me dijeron que tendría que haber hecho alguna denuncia... Porque me alejó mucho de la profesión”. Respecto a las explicaciones dadas por Romano luego del hecho, contó que: “Me dijo que era una boluda. Seguramente no habré reaccionado como él esperaba... Yo dejé que siguiese la escena porque eso es lo que te indican como actor: hasta que el director no dice ‘corten’ no podés parar. Lo tendría que haber hecho”, se recriminó.