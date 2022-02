La colectiva Actrices Argentina se movilizó hasta el consulado de Brasil en Argentina en reclamo contra la anulación del juicio a Juan Darthés, acusado de volación contra la propia Fardín cuando ella tenía 16 años.

La actriz expresó que: "Sabíamos que la estrategia fue por todos los medios evitar que se llegue al final, que se llegue a una sentencia, sabíamos que apelarían pero pensamos que no darían lugar a su pedido porque estaba resulta la competencia, pero no sabemos hasta dónde puede escalar el poder. Apelaremos en la Corte Suprema porque volver a declarar sería muy revictimizante”.

Por otro lado, Fardín reflexionó y de a ratos entre lágrimas: "Fue muy revictimizante declarar, la defensa fue virulenta conmigo y fui yo la sentada en el banquillo de los acusados. No dijimos puertas adentro cómo fue pero fue muy fuerte y duro y pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional porque se involucra a tres países. En la Argentina no podría suceder esto y es lo que para nosotros es llamativo. Lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa. Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en condiciones de más desigualdad?”, se preguntó.