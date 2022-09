A "la Sole" le gusta que la cataloguen como MILF

Soledad Pastorutti, cantante argentina y jurado de La Voz, se muestra siempre muy elegante y sensual y eso le genera múltiples halagos. En un Twitch reciente donde la estaba entrevistando Diego Poggi , el entrevistador le espetó: “¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la argentina y que sos ‘alta milf’’, la provocó.

La Sole no arrugó ni un poco: "Me gusta eso, me encanta”, indicó. Contó además que de joven se sentía fea, así que ahora, disfruta la situación: “Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”, dijo.

También es cierto que en muchos casos recibe críticas por su vestimenta, a lo que dijo: “¿Por qué hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?”, se pregunto, defendiendo su actual estilo.