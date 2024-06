La Tía de Loan, Laudelina Peña dialogó con Santo Biasatti. Se esperan avances en la investigación en la búsqueda del menor, de 5 años, en la provincia de Corrientes

''No se cómo se lo llevaron, es difícil'' ''No sabemos nada, nadie nos informa nada'', dijo Laudelina Peña. "Yo estaba en el almuerzo. La que volvió primero de buscar naranjas fui yo con otra señora'. El árbol no tenía naranjas porque las bajamos todas''. ''En la comisaria le pegaron a mi marido para que diga que Ramírez era el responsable de llevarse a Loan''

''La zapatilla la encontramos hundida en el barro, se veían las pisaditas, los pies marcados en el barro'', aclaró. 'Tengo miedo de volver al pueblo, todos ahí están contra nosotros, porque supuestamente somos los que entregamos al nene, pero no tenemos nada que ver, yo por mi parte no tengo nada que ver''.