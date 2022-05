"Jujuy" Jiménez respondió las violentas críticas sobre su cuerpo

Los "odiadores" no dejan a nadie en paz en las redes sociales, y la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez fue su objetivo en los últimos tiempos, teniendo que soportar comentarios ofensivos sobre su cuerpo.

Una serie de comentarios agraviantes, del tipo de: “¿Qué le paso a Jujuy?”, “Qué mal que está”, “Aumentó de peso”, “Mirá la cara”, generó la reacción mediante un video en el que Jiménez se defendió.

"Fui a ver una foto en la que salí, ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Eran todos los comentarios bardeando. Lo que a mí me lleva a todo esto, más allá de lo superficial y de lo que se ve, no puedo entender que haya gente que tenga tanto odio y que gaste energías en escupir todo eso. Si yo esto lo leía en otro momento, no sé cómo hubiese estado. Que importante es trabajar la seguridad en uno mismo”, dijo, entre preocupada y ofuscada.

Por otro lado, en un posteo, Sofía explicó: "Anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo y, de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad Magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio. Feliz entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN autodestructivos. Y digo AUTO, porque en realidad no hacen más que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro", sentenció la modelo.