Sofía "Jujuy" Giménez tuvo que hacer la denuncia en la comisaría. Un hombre la acosa por las r edes y ella se siente, con razón, aterrorizada. “Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en Gardiner, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije: 'Lo voy a dejar correr´ ”.

Giménez dijo que: “Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cag ... en las patas”, concluyó.

La justicia deberá actuar, para evitar que las personas tengan que vivir con miedo.