Carlos Torrendell, secretario de educación, diálogo con Santo Biasatti. 'Cuando las universidades no acompañan bien a los alumnos, no los forman, no los siguen con buenos sistemas tutoriales, lo que sucede es que se gradúan son los de los sectores mas acomodados''.

Sobre el sueldo docente: ''Por supuesto que los salarios son bajos, pero los estamos recuperando, ese es el objetivo y ese es el camino''.