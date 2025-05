Sebastián Penco: "Ya ganamos el 50% del ascenso"

"No podemos permitirnos perder puntos", manifestó el delantero, autor del gol del triunfo en Alta Córdoba que depositó al rojo a un paso de la vuelta a Primera División.

2 de Junio de 2014 22:07hs

El delantero de Independiente Sebastián Penco se refirió al triunfo del domingo ante Instituto en Córdoba (2-1), con un gol suyo, y afirmó que el porcentaje restante lo pondrán en juego el próximo domingo cuando reciban a Patronato de Paraná.



"Contra Instituto ganamos un 50 por ciento del ascenso y para el otro 50 tenemos que ganar, no podemos permitirnos perder puntos", manifestó Penco, autor del gol del triunfo en Alta Córdoba que mantuvo al "Rojo" en la plaza por el tercer ascenso.



"Con Patronato vamos a jugar otra final, es la última. De local no podemos fallar porque estamos a un paso de lograr algo muy lindo", agregó el delantero, de 30 años, en diálogo con Deportivo Télam.



A pesar de la mala racha que tuvo el equipo durante la segunda parte del certamen, con la suma de ocho partidos consecutivos sin triunfos, el ex San Martín de San Juan expresó que siempre confío en devolver a Independiente a la máxima categoría.



"Nunca pensamos que se iba a escapar, siempre estuvimos cerca. Era cuestión de cambiar el chip y por eso hoy estamos donde estamos", sostuvo el tercer goleador del conjunto dirigido por Omar De Felippe con cinco tantos.



En este sentido, el futbolista de extensa carrera por el ascenso remarcó las dificultades a las que tuvieron sobreponerse en esta inédita experiencia del conjunto de Avellaneda en el torneo de la primera B Nacional.



"Institucionalmente el club esta más tranquilo pero jugamos todo el año bajo presión y el equipo respondió, obviamente tuvimos altibajos, pero reaccionamos a tiempo. Jugamos los últimos tres o cuatro partidos en buen nivel y eso nos hace estar más vivos que nunca", subrayó Penco, quien también pasó por el fútbol griego (Xanthi) y chileno (Everton).