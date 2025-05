Salvaje acoso sexual en los bosques de Palermo a una profesora de yoga

Belén Riva Roy subió en desgarrador relato Instagram, contando como fue acosada por varios hombres al mismo tiempo. No me violaron porque intervino alguien que pasaba.

14 de Marzo de 2021 13:53hs

Es profesora de yoga y suele meditar en los bosques de Palermo. Llegó como siempre con su bicicleta y se instaló bajo un árbol que le daba paz, y allí comenzó su odisea, cuando un grupo de salvajes comenzó a hostigarla. Belén Riva Paz, relató su odisea en Instagram: “Para algunos no será nada. Para las mujeres sí lo es. Un minuto que dura horas en el cual pensás si se atraverán a hacerte lo que te están diciendo. Porque no es descabellado pensar que lo harán, con todo lo que vemos que sucede minuto tras minuto en nuestro país”, comenzó explicando.

En el video que subió, cuenta entre lágrimas que creyó que iban a robarla: “Pensé en darles todo con tranquilidad. Veo de darles el celular y la bicicleta. Cuando se acercan me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película muy reconocida mundialmente sobre sexualidad y sadomasoquismo. En ese momento, siento que se me paró el mundo y realmente siento miedo por primera vez en mi vida. Y el hombre me pasó por atrás y siento su miembro pasándome por atrás, por la cabeza”.

Belén, todavía conmovida, continuó el relato: “El miedo invadió todo mi ser. Esto no debería existir más. Deberíamos poder caminar y vivir tranquilas. No existe zona insegura, no existe como estaba vestida. Nos sucede en cualquier esquina, momento y lugar del día. De los nervios dije bestia porque el acto y los actos de estos hombres son de bestialidad.

Ojalá, que esta persona tenga en esta vida la capacidad de evolucionar y dejar de hacer daño”. Por fin completó: “La denuncia está realizada. Para que no le suceda a otra mujer más. Y quiero decir y decirme yo misma algo: NO TENGO CULPA DE NADA. Ni esto ni ninguna palabra, gesto o acercamiento debería existir. Es violento”.