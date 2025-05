Raúl Gámez sobre Aníbal Fernández: “todo indica que detrás de esto hay una intención de ser presidente de la AFA”

Antes que Mañana / Para el ex presidente de Vélez, el jefe de gabinete “quiere quedarse con el fútbol”. A raíz de confirmarse su postulación a vice de Quilmes, Gámez se refirió a “los negocios espurios” que el funcionario kirchnerista, dijo, “conoce bien”. También apuntó al “sistema perverso” de Julio Grondona. Ambos “tienen la misma característica”, opinó.

17 de Julio de 2010 00:59hs

Aníbal Fernández será candidato a vicepresidente en el club de fútbol de Quilmes, según confirmó el actual presidente de la institución “cervecera”, José Luis Meiszner.



“Es una persona que llegó al fútbol para quedarse”, remarcó el ex presidente Vélez, Raúl Gámez sobre el actual jefe de gabinete.



“Esas opiniones a favor de la permanencia de Maradona, el acercamiento a las barras bravas…todo indica que hay una intención de postularse como vicepresidente en Quilmes para después tener la posibilidad de ser candidato a presidente de la AFA”, advirtió el ex directivo del “Fortín”.



“Grondona traicionó al fútbol argentino entregándoles la bandera de fútbol”, remarcó Gámez.



Además, dijo, “ser presidente de AFA debe ser más importante que ser jefe de gabinete. Todos los negocios espurios que se hacen dentro de la entidad, Fernández los conoce”.



Para Gámez, Julio Grondona “tiene el control de todo, hizo un sistema perverso, que él (Fernández) seguiría porque tienen la misma característica”.



Cargos simultáneos. “No se, en verdad, si tiene impedimentos para ocupar ambos cargos, pero si lo tiene es por el lado del gobierno y no por el club”, afirmó el ex presidente de Vélez.