La Presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, María Cecilia López, en diálogo con Eduardo Serenellini, aseguró que ‘’hay que alertar a la población que los pagos que recibimos no son los necesarios para continuar con la actividad''.

''Hemos solicitado reuniones con PAMI y con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero no hemos tenido ningún tipo de resultado, parece que la salud no es parte ni de la campaña de las políticas de Estado. PAMI no abona los materiales descartables, no nos paga las agujas ni las jeringas'', remarcó.