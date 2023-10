Itzik Horn, padre de dos argentinos desaparecidos en el ataque de Hamas a Israel: “Hace dos días que los están buscando, pero no los encuentran. No están escondidos, no están en los hospitales, pero por suerte por ahora no están en la lista de muertos. La conclusión es que se los llevaron a Gaza”, relató.

Sobre el modus operandi de Hamas, Itzik Horn explicó: “Abrían casa por casa y se llevaban a la gente. Se llevaron niños, se llevaron a una señora mayor de 80 años. Pero nadie sabe qué va a pasar. Así que por ahora la conclusión es que el Hamas raptó a mis dos hijos”.