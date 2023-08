La presidenta de la Unión Industrial de La Matanza, Constanza Sena, habló con Eduardo Serenellini sobre el trabajo de la Industria tras las PASO y el salto en el dólar. “Está todo parado, con incertidumbre. Se está vendiendo sin precios”, aseguró.

"Estamos viviendo una tormenta. No llega una solución. Necesitamos una economía estable y que participen todos. Esto no se puede sostener", reflexionó. "Con esta inflación no hay sueldo que alcance y es muy difícil actualizar los salarios".