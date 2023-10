El diputado de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi dialogó con Eduardo Serenellini en Pulso Continental. ''En las opciones que quedaron yo no tengo dudas, no quiero la continuidad del Kirchnerismo'', aseguró.

''Dada esta situación, tengo 3 caminos, o voto a Massa, o voto a Milei, o me hago el boludo, y yo el boludo no me voy a hacer, yo lo voy a votar a Milei'', explicó.

''Hay mucha gente que siempre tuvo acuerdos con Massa, no del PRO", remarcó.