El hermano de Mariano Barbieri, el ingeniero de 42 años asesinado en Palermo, habló en Pulso Continental con Eduardo Serenellini.

''No se como hizo mi hermano para caminar 200 metros así, fue su fuerza de voluntad por querer vivir. Es lamentable como estamos viviendo, no puede ser que una persona no pueda ir a un parque'', expresó Fernando Barbieri en el móvil junto a Marcela Ojeda.

''Estamos luchando con mi familia para salir adelante. Le pedimos al pueblo Argentino que salga a reclamar el viernes a las 20 hs desde donde pueda, nosotros estaremos en Libertador y Lafinur, con el lema ''No nos queremos morir''.