El empresario y ex directivo del Banco Santander, Enrique Cristofani, se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta sobre que “los empresarios hacen concursos para ver quién dice la boludez más grande”.

Cristofani dijo que hay que pensar en positivo y que la economía argentina tiene la mayor oportunidad en décadas, pero para eso necesita una macroeconomía ordenada.

Principales frases de la entrevista con Eduardo Serenellini:

-“El país tiene tres grandes activos: stock de capital humano, recursos naturales en abundancia y el capital financiero. Tenemos casi un PBI ahorrado en dólares. Es una gran oportunidad, es un potencial. Hay una gran oportunidad y es importante comunicarlo a la sociedad”.

-"La clave es que como sociedad nos preguntemos qué van a hacer con la política económica. Si querés equilibrio fiscal no debés tener inflación. Si no hay emisión, no hay inflación, y para no tener inflación no hay que tener emisión".

-"En los últimos 20 años, los impuestos aumentaron más de 10 puntos del Producto Bruto Industrial. Tenemos las cargas impositivas más altas de la región. Tenemos que bajar la carga impositiva".

-“El ahorro de los argentinos está afuera del sector financiero. Los bancos le prestan mitad al sector privado y mitad al sector público”.

"Necesitamos que el Estado quite el pie de nuestra cabeza".