Guillermo Francos, exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo y futuro ministro del Interior de una eventual presidencia de Javier Milei, consideró por Continental que el hecho de que "La Libertad Avanza no tenga gobernadores no significa que no podamos dialogar en el marco de la ley y la Constitución".

En este sentido, afirmó que “Milei nunca dijo que va a quitar la coparticipación, sino que necesita modificarse. Está referida a los anticipos transitorios a las provincias y cómo se utilizan esos fondos. Lo que se ha planteado es que debería irse hacia un sistema donde las provincias tengan la responsabilidad de la recaudación y que coparticipen a Nación", explicó en Pulso Continental.

En diálogo con Daniel López, acotó que “Milei habló con dos sindicalistas para extender un fondo de desempleo como el de la construcción a todo el régimen laboral. Es muy difícil manejar las relaciones laborales con el nivel de trabajo en negro que hay", añadió en el programa de Eduardo Serenellini.

