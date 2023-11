El analista político Rosendo Fraga dialogó con Eduardo Serenellini en Pulso Continental. Analizó lo que podría ocurrir en el balotaje.

"Hay mucha gente que no se siente representada. Hay un electorado anti kirchnerista que se mantiene pero la dirigencia no está respondiendo. Hay una lucha de poder en la oposición y no hay una campaña", aseguró.

"El votante opositor es más firme que la dirigencia. El final está abierto y la elección será disputada", destacó.