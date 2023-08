Alejandro Werner, director del Instituto de las Américas y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, consideró por Continental que “Es muy probable que se apruebe esta revisión del Fondo para Argentina, para que el país evite el default de acá al fin de este Gobierno”.

“El Fondo Monetario tuvo que decidir hace 18 meses si acompañaba un muy mal programa del Gobierno o abandonaba a Argentina. La decisión de hoy está determinada (por aquella decisión), no se van a ir en el último momento”, estimó en Pulso Continental. “Probablemente el Fondo también está pensando de qué manera se mantiene lejos del proceso electoral, como se le achacaría si negara los fondos”, añadió en este sentido.

En otro orden, evaluó que “Massa fue un cambio positivo en la relación con el Fondo. Guzmán no manejaba los mismos conceptos que el Fondo y no tenía poder político. Este ministro tiene herramientas, brújula y un pensamiento económico más afín. Pero hay un gran vacío de poder e intelectual en este Gobierno”.

“El FMI no tiene una visión política partidista, pero para ellos Milei representa una opción muy incierta. No está claro su equipo económico, coinciden en que hay que ajustar fuertemente el gasto público y abrir la economía y desregularla. La dolarización no le encanta al Fondo para la economía argentina, pero sus estatutos le prohíben decidir sobre las políticas de tipo de cambio”, concluyó en diálogo con Eduardo Serenellini.

Escuchá “Pulso Continental” de lunes a viernes de 6 a 10 por Continental AM590!

O buscanos en Facebook YouTube Twitter Instagram TikTok y Spotify!